Top-Investor Scott Minerd: "Wenn es einen Moment gibt, um Gewinne mitzunehmen, ist das der August 2018"

Guggenheim Chief Investment Officer Scott Minerd weist nicht das erste Mal auf einen drohenden Crash am Markt hin. Schon seit Monaten warnt der Investor vor dem Risiko eines scharfen Aktienrückgangs. Der Markt ließ sich von Minerds Untergangsprophezeiungen jedoch bislang nicht beeindrucken und setzte seinen Marsch nach oben fort. Doch nun mehren sich die Vorboten eines drohenden Marktcrashs, glaubt Minerd. Das veranlasste ihn, seine Warnung noch einmal via Twitter zu wiederholen - diesmal etwas eindrücklicher:

If there were ever a moment to harvest gains and reduce risk, it is August 2018. And if it turns out not to be the moment, I don’t think you are giving up much upside. - Scott Minerd (@ScottMinerd) 14. August 2018

Drohender Crash: Rette sich, wer kann?

Im Würgegriff der Türkei-Krise und des Lira-Verfalls, knickten auch die US-Märkte am Mittwoch deutlich ein. Dennoch wirkt die Lage auf den ersten Blick wenig bedrohlich: Der Dow Jones ist im August bisher um rund 1 Prozent zurückgegangen, während der S&P 500 den Monat glatt beenden dürfte. Der Nasdaq Composite verzeichnet sogar eine Rendite von 1,3 Prozent. Dennoch ist Minerd überzeugt, dass dem Bullenmarkt schon bald die Puste ausgehen wird. Der August sei der Moment, um Gewinne einzufahren, twitterte er, selbst wenn dies nicht der Moment wäre, so würden Anleger dennoch nicht viel Aufwärtspotenzial aufgeben. Als schlechtes Omen sieht Minerd vor allem die Abflachung der Ertragskurve, einer Linie, die Erträge aller Laufzeiten, vor allem die der zwei- und zehnjährigen Schatzbriefe abbildet. Wenn die Preise steigen, sinken die Anleiherenditen. Flacht sich die Kurve demnach ab, gilt dies gemeinhin als schlechtes Omen für die Wall Street, da dieses Phänomen eine Verlangsamung der Konjunktur implizieren soll. Steigende Käufe und sinkende Renditen sorgen dafür, dass sich die Kluft zwischen lang- und kurzfristigen Anleihen verringert. Doch Minerd hat noch weitere Risiken ausgemacht.

Globale Ereignisse im Fokus: Wiederholt sich die Geschichte?

Noch vor einem Monat warnte Minerd davor, dass die globalen Handelskonfrontationen, insbesondere die zwischen den USA und China, für Gegenwind auf dem Börsenparkett sorgen könnten. Nun wies der Investor zusätzlich darauf hin, dass der jetzige Bullenmarkt nun beinahe so lange andauere wie noch keiner zuvor und die Lage schnell umschlagen könne - in eine Periode der Instabilität und der gesteigerten Aktienverkäufe, auch bekannt als "Minsky-Moment". Dass der Lauf der Bullen demnächst vor seinem Ende stehen könnte, untermauerte Minerd mit Vorkommnissen im August 1987, die eine globale Krise einleiteten. Zu dieser Zeit erreichten die Aktien ihren Höchststand. Im Juli 1997 brach dann der Thailändische Baht ein. In einem weiteren Tweet warnt Minerd Anleger, sich "nicht von der aktuell vorherrschenden Selbstgefälligkeit täuschen zu lassen":

Don't be fooled by recent complacency. Seasonals are negative. Remember stocks peaked in August 1987 and the Thai Baht collapsed in July 1997. Minsky would remind us that stability leads to instability. Turkey anyone? - Scott Minerd (@ScottMinerd) 14. August 2018

Stabilität führe zu Instabilität, zitiert Minerd auch die Regel nach Minsky in seinem Tweet und weist auf die Parallele zwischen dem Baht-Verfall 1997 und dem Einbruch der Türkischen Lira hin.

Steht der Crash kurz bevor?

Tatsächlich schwelen aktuell weltweit Konflikte, die es Bullen schwermachen könnten. Neben dem Zusammenbruch der Lira, drücken auch die Unsicherheiten in Italien und die dortige Regierungspolitik, aber auch Argentinien und der nach wie vor über allem schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China aufs Gemüt der Anleger. Wie unmittelbar die Schwächephase jedoch bevorsteht, ist schwierig verlässlich vorauszusagen. Auch Scott Minerds Warnungen sind bereits oft nicht so eingetreten wie prophezeit. Die Geschichte beweist jedoch, dass er irgendwann recht behalten wird. Die Schwierigkeit für Anleger ist also, abzuschätzen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist.

