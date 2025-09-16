Bundesbank-Präsident: Brauchen endlich Tempo bei Reformen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mahnt zu Tempo bei Reformen in Deutschland und Europa. "Wir müssen aus dem Modus Vivendi der Analyse rauskommen", forderte Nagel bei einer Konferenz der Bundesbank in Frankfurt. "Wir müssen in das Doing kommen. Wir müssen in der Umsetzung viel, viel schneller werden, wir sind in der Umsetzung zu schwach." Das gelte für Deutschland wie für Europa.
"Es muss was geschehen", betonte Nagel. Sowohl die Kapitalmärkte als auch die Energiemärkte in Europa seien immer noch viel zu stark fragmentiert. "Sie merken: Bei dem Thema werde ich so langsam ungeduldig", sagte der Bundesbank-Präsident. Es gehe darum, die Köpfe zusammenzustecken, enger zusammenzurücken, auch in Europa. Die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen könne nicht weniger Europa sein, "die Antwort ist mehr Europa, um uns schlagkräftiger aufstellen", sagte Nagel.
Allianz-Chef: Schluss mit Versprechen, die man nicht einhalten kann
Der Vorstandsvorsitzende des Versicherungskonzerns Allianz, Oliver Bäte, appellierte an die Bundesregierung, geplante Vorhaben auch umzusetzen. So fehle zum Beispiel bislang ein klarer Plan, wie die gewaltigen Summen privates Kapital für Investitionen in die Infrastruktur nutzbar gemacht werden sollen.
Bäte mahnte: Der Staat könne nicht dauerhaft mehr Geld ausgeben, als er einnehme. "Ich hoffe, dass die Konservativen jetzt verstanden haben, dass Wahlstimmen ständig kaufen mit Versprechen, die man nicht einhalten kann, zumindest fürs Erste zu Ende ist. Jetzt müssen wir die Sozialdemokratie überzeugen", sagte der Allianz-Chef./ben/DP/jsl
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vivendi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vivendi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Vivendi S.A.
Analysen zu Vivendi S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2023
|Vivendi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2023
|Vivendi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.2023
|Vivendi Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.2023
|Vivendi Buy
|UBS AG
|21.10.2022
|Vivendi Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2023
|Vivendi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2023
|Vivendi Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.2023
|Vivendi Buy
|UBS AG
|21.10.2022
|Vivendi Outperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Vivendi Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2023
|Vivendi Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|Vivendi Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2021
|Vivendi Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.2021
|Vivendi Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.2021
|Vivendi Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|Vivendi verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.02.2018
|Vivendi Sell
|Citigroup Corp.
|01.09.2017
|Vivendi Sell
|Citigroup Corp.
|07.06.2017
|Vivendi Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.05.2017
|Vivendi Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vivendi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen