BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Mittag an

Die Aktie legte um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,06 EUR zu. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,10 EUR zu. Mit einem Wert von 4,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 74.885 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 65,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (3,16 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 22,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2022 erwartet.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von 0,000 EUR je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Erneut Sorgen um Verletzung von Torjäger Haaland bei Leipzig-Spiel

BVB-Aktie im Minus: BVB-Torjäger Haaland bei Norwegen Spiel angeschlagen ausgewechselt - Watzke befürchtet fehlende Stars in Bundesliga

Erstmals seit über zwei Jahren wieder ausverkauftes Stadion bei Borussia Dortmund

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com