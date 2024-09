BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,81 EUR zu.

Um 09:01 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,81 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,81 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.629 Aktien.

Am 02.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 17,53 Prozent niedriger. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 14,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 154,40 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,170 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

