BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,71 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,71 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,70 EUR. Zuletzt wechselten 27.969 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 08.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 14,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 154,41 Mio. EUR gegenüber 95,88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vorlegen.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,137 EUR je Aktie.

