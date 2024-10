BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Mittwochvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:00 Uhr 0,7 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,70 EUR an. Bei 3,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.773 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 10,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 16.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154,41 Mio. EUR – ein Plus von 61,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

