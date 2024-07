BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3,63 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 3,63 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.191 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,68 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 28,97 Prozent Luft nach oben. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 100,76 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 98,19 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,512 EUR je Aktie belaufen.

