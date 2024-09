Notierung im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Vormittag gestärkt

03.09.24 09:24 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,70 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 3,70 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,71 EUR an. Bei 3,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.946 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien. Bei 4,50 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus. Am 16.08.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 154,40 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 95,88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vorlegen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,170 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Nuways belässt Einstufung für Borussia Dortmund auf 'Buy' - Aktie tiefer BVB-Aktie freundlich: BVB leiht auch Innenverteidiger Coulibaly aus Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com