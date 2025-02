BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochmittag leichter

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 3,29 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 3,29 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,32 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 28.233 Aktien.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,33 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 04.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,205 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: BVB scheitert bei Cherki-Transfer - Svensson kommt - Can bleibt Kapitän

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt in der Verlustzone

BVB schafft ersten Liga-Sieg in 2025 - Kovac beginnt als Trainer - Kehl stellt Zugänge in Aussicht - Aktie tiefer