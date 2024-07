BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 3,67 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,67 EUR. Bei 3,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,68 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 21,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 10,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) -0,14 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,76 Mio. EUR gelegen.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

