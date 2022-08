BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagvormittag fester

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,99 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 4,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 366 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. 40,71 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,16 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,11 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,80 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 28.09.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.09.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB muss beim Topspiel gegen Leverkusen auf Süle verzichten - BVB-Aktie dennoch stärker

BVB-Aktie legt zu: Haller-Diagnose schockt Borussia Dortmund erneut - Auch Sorgen um Süle

BVB-Aktie freundlich: Borussia Dortmund stellt Chefscout Pilawa frei - 1860 will Dortmund 'heißen Tanz' bieten

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com