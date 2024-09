BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Vormittag Tendenz

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 3,67 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,67 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,67 EUR aus. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,67 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.000 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 18,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 154,40 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,170 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

