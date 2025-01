BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 3,23 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 3,23 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.480 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 3,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,65 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 08.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,96 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

