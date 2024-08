BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Vormittag

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,49 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 3,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,49 EUR. Bei 3,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.520 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,01 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR umgesetzt.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

