BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 3,40 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 448 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,02 EUR erreichte der Titel am 19.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 14,10 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2022 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: Terzic warnt vor FC Sevilla - Watzke setzt 'große Hoffnungen' auf Haller-Comeback in Bundesliga-Rückrunde

BVB-Aktie höher: Borussia Dortmund reist ohne Reus und Hummels nach Sevilla

BVB-Aktie abgestraft: BVB-Trainer Terzic enttäuscht nach Niederlage gegen Köln

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images