BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag leichter

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,74 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,74 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,74 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.625 Stück gehandelt.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2024 wird am 28.02.2024 erwartet.

