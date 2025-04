BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 2,96 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 2,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.534 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 47,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,25 Prozent.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 10.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 08.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,277 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: Frankfurts Krösche weist BVB-Gerüchte zurück

SDAX-Handel aktuell: SDAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füße

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell