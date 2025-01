BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 3,13 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 3,13 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.472 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2024). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 28,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 1,60 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,47 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

