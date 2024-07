BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,63 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,63 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,63 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.652 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR im Vergleich zu 100,76 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Fußball-EM 2024: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?

BVB verliert Pohlman nach Portugal: Wechsel steht an

Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben