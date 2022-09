BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit KursVerlusten

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 3,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,93 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.534 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,09 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 28.09.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie fester: BVB-Kapitän Reus hofft bei Spiel gegen FC Kopenhagen auf "Spektakel"

Amazon-Aktie: So wählt Amazon die Champions-League-Spiele aus

Frankfurt intern: BVB-Aktie - Geldspritze in Aussicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com