BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,58 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,58 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,59 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.653 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,82 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 95,88 Mio. EUR eingefahren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

