BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag auf rotem Terrain

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 10.06.2022 12:22:00 Uhr um 2,5 Prozent auf 3,90 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.782 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. 42,08 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,16 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2022.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.08.2022 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,416 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

