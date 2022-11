BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag ins Minus

Um 12:22 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 3,59 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.173 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 10.11.2021 markierte das Papier bei 4,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 26,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,55 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.11.2022 erwartet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2023 präsentieren.

