BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 3,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 7.216 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 46,09 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 14,66 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,80 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Am 24.08.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

