BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 3,53 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 3,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,53 EUR. Bei 3,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 81.916 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 32,77 Prozent wieder erreichen. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,96 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,072 EUR. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BVB (Borussia Dortmund) ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,55 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,409 EUR je Aktie aus.

