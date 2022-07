BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 13.07.2022 09:22:00 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,54 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,54 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,54 EUR.

Bei 6,72 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 47,35 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (3,25 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 05.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.08.2022 erfolgen.

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie schwächer: Borussia Dortmund begrüßt neue Spieler mit Applaus zum Vorbereitungsstart

BVB-Aktie in Grün: Dortmund verpflichtet Torjäger Haller als Haaland-Nachfolger

BVB-Aktie im Minus: Aufgalopp beim BVB - Terzic als neuer Cheftrainer zurück bei Borussia Dortmund

