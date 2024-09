BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 3,71 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 3,71 EUR zu. Bei 3,72 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 47.695 Stück.

Am 08.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 154,40 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,160 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



