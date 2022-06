BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie verlor um 14.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,60 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 152.363 Stück.

Am 19.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 46,51 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 13,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,80 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,416 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

