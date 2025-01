BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 3,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 3,04 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,03 EUR. Zuletzt wechselten 265.094 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 30,20 Prozent niedriger. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 08.11.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX steigt letztendlich

Freundlicher Handel: SDAX freundlich

BVB-Aktie sinkt: BVB-Sportdirektor Kehl bestätigt Malen-Wechsel