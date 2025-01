BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Donnerstagvormittag

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 3,05 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 3,05 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,05 EUR. Bei 3,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 47.255 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 30,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,87 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 107,33 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,26 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,205 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX steigt letztendlich

Freundlicher Handel: SDAX freundlich

BVB-Aktie sinkt: BVB-Sportdirektor Kehl bestätigt Malen-Wechsel