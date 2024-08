BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 3,80 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 3,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,75 EUR. Zuletzt wechselten 68.080 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,76 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,060 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,76 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,588 EUR je Aktie belaufen.

