BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,76 EUR nach oben.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 3,76 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,80 EUR zu. Bei 3,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.886 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 3,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 11,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 154,40 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,160 EUR fest.

