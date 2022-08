BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Mittag vor

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 4,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,43 EUR. Bei 4,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 304.667 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 35,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Abschläge von 37,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Voraussichtlich am 28.09.2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 28.09.2023 präsentieren.

