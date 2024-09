BVB (Borussia Dortmund) im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Dienstagmittag zu

17.09.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,82 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,80 EUR. Zuletzt wechselten 33.593 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an. Am 16.08.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 154,40 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,88 Mio. EUR umgesetzt. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,160 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verbucht letztendlich Abschläge Guirassy zufrieden mit BVB-Debüt, sieht aber noch Steigerungspotenzial - Aktie steigt Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

