BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagmittag schwächer

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 19.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 3,55 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,52 EUR. Bei 3,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 178.743 Stück.

Am 19.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 47,28 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 05.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.09.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

