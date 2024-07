BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag tiefer

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 3,78 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 3,78 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,81 EUR. Zuletzt wechselten 10.232 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,30 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 26.09.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,512 EUR im Jahr 2024 aus.

