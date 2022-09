BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Montagnachmittag

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,67 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.479 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2021 bei 5,49 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 33,09 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR. Abschläge von 15,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2022 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 28.09.2023 präsentieren.

