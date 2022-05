BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Freitagnachmittag zu

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 3,73 EUR. Bei 3,76 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,58 EUR. Zuletzt wechselten 242.139 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,16 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 17,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 24.08.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,416 EUR im Jahr 2023 aus.

Bildquellen: VI Images via Getty Images