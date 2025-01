BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,20 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,20 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.632 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 26,52 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 08.11.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,47 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,33 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,205 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: BVB-Krise spitzt sich zu - Niederlage gegen Frankfurt - Sahin angezählt

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich fester