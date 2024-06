BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 3,41 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 15:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,41 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.705 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,10 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 2,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,55 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,512 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

