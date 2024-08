BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 3,76 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:35 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,76 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.206 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,68 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,34 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 16.08.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,40 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

Am 08.11.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,425 EUR je Aktie aus.

