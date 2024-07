BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag leichter

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 3,72 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 11:39 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,72 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,75 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 23.425 Aktien.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR im Vergleich zu 100,76 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.09.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,512 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



