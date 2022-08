BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren fliehen am Montagvormittag aus BVB (Borussia Dortmund)

Um 09:22 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,3 Prozent auf 4,03 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,02 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.206 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2021). 36,98 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 3,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,24 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

Am 05.11.2021 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 28.09.2023 werfen.

