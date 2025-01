BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 3,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 3,24 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.550 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 16,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,47 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 107,33 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,205 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie etwas höher: BVB trennt sich nach Bologna-Niederlage von Trainer Sahin - Tullberg Interimscoach

BVB-Aktie: Matthäus bringt Jogi Löw als Trainer ins Spiel - Schlotterbeck sieht Team in der Pflicht

BVB-Aktie tiefer: BVB-Krise spitzt sich zu - Niederlage gegen Frankfurt - Sahin angezählt