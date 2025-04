BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Nachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 3,16 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 3,16 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,16 EUR. Bisher wurden heute 23.049 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,36 EUR) erklomm das Papier am 09.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,03 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 10.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 137,19 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 154,25 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,277 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

