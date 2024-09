BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 3,66 EUR abwärts.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 3,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,66 EUR. Bisher wurden heute 12 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 4,36 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 16,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR am 26.03.2024. Mit Abgaben von 9,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 16.08.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,03 Prozent auf 154,40 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

