BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,24 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 3,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,24 EUR aus. Mit einem Wert von 3,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.659 Stück gehandelt.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 08.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 34,62 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,22 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,33 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie grün: BVB-Bosse treffen sich offenbar mit Trainer-Kandidat Kovac - Trennung von Mislintat möglich

BVB-Aktie in Grün: BVB und Neapel angeblich kurz vor Einigung zu Adeyemi-Wechsel

BVB-Aktie fester: Interimslösung Tullberg denkt bei Trainer-Job nur bis Samstag