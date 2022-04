BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Freitagvormittag vor

Um 09:22 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,73 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,73 EUR. Bei 3,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,16 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 7,00 EUR angegeben.

Am 18.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2022 terminiert. Schätzungsweise am 12.05.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,760 EUR je Aktie belaufen.

