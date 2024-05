BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Nachmittag stärker

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 4,23 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 4,23 EUR. Bei 4,29 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 128.346 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,072 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR – eine Minderung von 2,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,409 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

