BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,76 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,76 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,78 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,76 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.634 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 9,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 09.05.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 148,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,272 EUR je Aktie belaufen.

